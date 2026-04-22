東京海上日動火災保険と三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険からトヨタ自動車への出向者が、トヨタ社内の情報を無断で持ち出していたことが22日、分かった。個人情報保護法や不正競争防止法に抵触する可能性がある。