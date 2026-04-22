欧州連合（EU）の旗と欧州委員会の本部ビル＝2025年12月、ブリュッセル（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は22日、中東情勢の緊迫化に伴う石油の供給混乱を受けた対策パッケージを発表した。不足が懸念されるジェット燃料を確保するため、EU域内で在庫などの監視を強化し、円滑な融通を促す。燃料費高騰から市民や産業界を守るため、対象を絞った所得支援や、家庭向け電気料金への税負担軽減を提案