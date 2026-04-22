高額なプリペイドカードを購入しようとした高齢男性に声をかけ、特殊詐欺の被害を防いだ竹田市の女子大学生に、警察から22日感謝状が贈られました。 【写真を見る】19歳女子大生が詐欺阻止プリカ購入の高齢者に声かけ、警察から感謝状大分 竹田警察署から感謝状が贈られたのは、県立看護科学大学2年の島村優月さん（19）です。 島村さんは今月3日、アルバイト先の竹田市のコンビニエンスストアで高額なプリペイド型ギ