4月24日より池袋・サンシャインシティ 展示ホールAにて開幕する、仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」より、同イベントの目玉展示が解禁された。「真アギト展」特別企画スペシャルムービー「―乾杯―」は、展覧会のラストコーナーとなるスペシャルシアターでのみ上映される。○ある2人の男が向かった店には…場内限定で公開される「真アギト展」の最大の目玉と銘打たれたスペシャルムービーは、『仮面ライダーアギト』に深