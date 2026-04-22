政府のインテリジェンス能力を強化する「国家情報会議」設置法案は２２日、衆院内閣委員会で与党（自民、日本維新の会）、中道改革連合、国民民主党、参政党、チームみらいなどの賛成多数で可決された。これに先立ち行われた衆議院内閣委員会では同設置法案をめぐり与野党による「国家情報会議設置法案、インテリジェンス態勢整備推進質疑」が行われた。木原稔官房長官は「昨今の国際環境は厳しいだけでなく、展開が早いです