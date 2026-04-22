俳優の小南光司、中本大賀、渡辺みり愛、昭和歌唱グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ」の山本佳志が２２日、東京・銀座博品館劇場で行われた舞台「ビジョップマーダーケース」（２２日〜２９日）のゲネプロ取材会に登場した。この舞台は、アメリカの推理作家Ｓ・Ｓ・ヴァン・ダイン原作の愛憎渦巻く狂気の殺人劇。小南は探偵ファイロ・ヴァンスを、中本は元刑事サイモン・ブレイを、渡辺は教授の姪ベル・ディラードを、山本は地方検事ジ