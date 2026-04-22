アイ・オー・データ機器は4月22日、液晶ディスプレイの新製品として「BizCrysta」シリーズから「LCD-C243SMW-F」を発表した。5月下旬の発売を予定しており、価格はオープンプライス。デイジーチェーン接続・USB-C 65W給電に対応する23.8型モニター「LCD-C243SMW-F」ドッキングステーション機能を備えたことで、デスク環境をより快適にできるという液晶ディスプレイ製品。高機能モデルとしてはベーシックな解像度の仕様で、DisplayP