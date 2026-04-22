【モデルプレス＝2026/04/22】4月22日、都内にて映画『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）完成披露試写会が行われた。俳優の唐沢寿明、芦田愛菜ら、キャスト＆スタッフが集結し、役作りや撮影秘話を語った。【写真】2月に第1子出産の34歳モデル、美脚スラリの純白ミニドレス姿◆トリンドル玲奈、第1子出産後初の公の場全国民が熱狂する生放送のド派手な推理クイズ番組『ミステリー・アリーナ』を舞台に、予測不能なミステリー