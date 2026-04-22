ポップスピアニストのハラミちゃんが、身長１７１センチのスタイルが際立つ全身コーデを披露した。２２日までにインスタグラムを更新。「軽井沢リフレッシュ」とつづると、穏やかな日差しが降り注ぐ中、食事や散策を満喫する写真をアップ。レイヤードスタイルのおしゃれコーデで雰囲気の違う姿をアップした。ハラミちゃんは２０２１年１２月１６日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・午後７時５６分）の