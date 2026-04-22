俳優の玉山鉄二が２２日、都内で行われた映画「ミステリー・アリーナ」（堤幸彦監督、５月２２日公開）の完成披露試写会に出席した。深水黎一郎氏の同名小説を映画化した、唐沢寿明が賞金１００億円のクイズ番組の司会者・樺山桃太郎を演じるミステリー。解答者のレジェンド役を演じた玉山は「ぶっ飛んだ、たまげる作品になってます。ミステリーではコナンを超えたかもしれません」と大ヒット中のアニメ映画「名探偵コナンハ