韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「제야의 종（チェヤエ チョン）」の意味は？「제야의 종（チェヤエ チョン）」という言葉を聞いたことありますか？日本にも同じような風習がありますよ。「제야의 종（チェヤエ チョン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールし