◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着までに日本ダービーの優先出走権）追い切り＝４月２２日、栗東トレセン２３年セレクト当歳セールで５億２０００万円がついたサガルマータ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父コントレイル）は福永調教師の騎乗でＣＷコースを単走。最後まで余裕を持たせつつ、素軽いフットワークで４ハロン５３秒３―１１秒５でまとめた。「先週しっかり負荷をかけてい