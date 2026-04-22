◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２２日・ベルーナドーム）今季限りでの引退を表明している西武・栗山巧外野手が２２日、本拠地・ベルーナドームのファンの前に降臨した。栗山の名前が読み上げられると、西武ファンで埋まった左翼スタンドからは割れんばかりの歓声が巻き起こった。２点リードの７回１死一、二塁で代打として出場。カウント２―２の５球目、相手先発・大関の１４５キロ直球をはじき返した打球は遊ゴロとなっ