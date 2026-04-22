俳優の岡田准一が22日、自身の公式Xを更新。自身が「密かに思う死ぬまでに演じたい役」を発表し、注目を集めている。【写真】岡田准一が公開した美味しそうな食事この日、岡田はジャガー・ランドローバー・ジャパン『DEFENDER最新モデル＆ブランド・アンバサダー就任発表会』に参加し、ブランドアンバサダーに就任。キャッチコピー「不可能を可能にする」というブランドテーマが掲げられた。岡田はXで「不可能を可能に！にち