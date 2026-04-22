ボートレース多摩川の6日間シリーズは準優勝戦3個レースを終え、23日12Rで行われる優勝戦に進む6人が決定した。その中で注目の存在は4号艇で登場する後藤正宗（48＝静岡）だ。準優勝戦は10R2号艇で臨んだ後藤。2コースからスタートは大外の末永由楽と並ぶコンマ16の5番手。1マークはインからトップスタートを決めた岡村仁がきっちり先マイ。後藤は丁寧に差した。バックは1Mを3コースからツケ回った相原利章の懐に舳先（へさき