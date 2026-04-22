NICENICE MOMENTのポップアップが、2026年4月17日(金)よりアーバンリサーチルミネ横浜店にて開催♡「自然体の自分でいられること」を大切にした新しいファッション体験が叶います。アウターとインナーの垣根を越えたアイテムが揃い、心地よさと美しさを同時に楽しめる特別な空間に注目です♪ 美しさを引き出す独自設計 NICENICE MOMENTが提案するのは、女性の自然体の美しさを引き出すシルエ