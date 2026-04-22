高市総理が立ち上げた「日本成長戦略会議」の分科会で、「働き方」の見直しに向け、「裁量労働制」などの議論が行われました。政府は、高市総理が立ち上げた「日本成長戦略会議」の「労働市場改革分科会」で、「働き方」の見直しについて議論を行っています。22日の会議で焦点となったのは、労働者と経営者が事前に決めた「みなし労働時間」をもとに賃金を支払う「裁量労働制」の適用拡大です。経営者側は「導入企業の8割が満足し