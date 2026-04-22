◇パ・リーグ西武―ソフトバンク（2026年4月22日ベルーナD）苦悩の先に光が見えた。1―1の2回2死三塁。西武の8番・西川愛也が右中間に勝ち越し二塁打を放った。試合前の時点で打率・107。「絶対に出塁してやる、と思ってバットを振り抜いた」。気迫の一打は3月31日オリックス戦以来22日ぶりの安打で、打点は今季初だ。若きスター候補。昨季は1番打者に定着し、リーグ4位の134安打を放つ一方でゴールデングラブ賞も獲得