政府がフィリピンのマルコス大統領を、5月下旬にも国賓として日本に招待する方向で調整していることが、政府関係者への取材で分かりました。フィリピンは今年、ASEANの議長国を務めるほか、日本とは国交正常化70年の節目にあたります。マルコス大統領の国賓としての訪日が実現すれば、去年3月のブラジル・ルラ大統領以来となります。高市総理は去年、マルコス大統領との首脳会談で「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けて連