◇社会人野球第76回JABA京都大会予選Cブロック日本新薬2―0ジェイプロジェクト（2026年4月22日わかさスタジアム京都）社会人野球のJABA京都大会は22日に予選が行われ、日本新薬はジェイプロジェクトを2―0で下して2戦2勝とした。前日のNTT西日本戦に続く2試合連続の零封勝利に、松下和行監督は「バッテリーを含めて、よくやってくれました」と言った。あえて「バッテリー」と強調した。完封勝利を挙げた遠藤慎也を称え