歌手の中尾ミエ（７９）が２２日、自身８０歳の誕生日となる６月６日に東京・丸の内コットンクラブで、バースデーライブ「中尾ミエ８０ｔｈｂｉｒｔｈｄａｙｌｉｖｅＮｏＴｉｍｅＡｔＡｌｌ〜人生もっともっと楽しまなくちゃ〜」を開催すると発表した。６０年以上にわたって芸能界の第一線に立ち続け、「自身の人生を精いっぱい楽しまないと！」という信念の中尾が、８０歳になる今だからこそ成せるパフォーマン