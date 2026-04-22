21日、東京ドームシティで女性従業員が死亡した事故で、新たに、制御パネルを誰も操作していなかったことが分かった。22日、現場検証が行われ、警察は業務上過失致死の疑いも視野に入れて調べを進めている。点検中に挟まれ…24歳の従業員が死亡ゴールデンウィーク前に人気施設で起きた痛ましい事故。広瀬修一キャスター：黄色い立ち入り禁止のテープが張られていて、ブルーシートが周囲を覆っているあのアトラクションですね。高さ