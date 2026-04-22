Iカップの圧倒的ボディを誇る高学歴グラビアアイドル・佐野なぎささんの1st写真集「なぎさの初めて」（撮影：田川雄一、税込4180円、KADOKAWA）が4月22日にリリースされました。【写真】鮮烈レッドのランジェリーの佐野なぎささん。大人の色気がムンムンです立命館大学卒業の知性とIカップの魅力的なスタイルを併せ持つ佐野さん。グラビアアイドルとして人気急上昇中の彼女が「“初めて”をたくさん詰め込んだ一冊。初めての手ブラ