7年ぶり刷新の新型コンパクトSUVに期待高まる！アウディは2025年に、第3世代となる新型「Q3」シリーズを世界初公開しました。2018年登場の第2世代から約7年ぶりとなる全面刷新で、日本でも今夏以降の発売が決定。さらに2026年4月11日から、東京都内の2つのショールームで欧州仕様車の期間限定先行展示がおこなわれます。【画像】超カッコイイ！ これがまもなく登場予定の「“新型”コンパクトSUV」です！ 画像で見る（52枚）