子どもがいろいろなことを話してくれるのは嬉しい反面、コミュニケーションや教育に悩む場面も増えてくるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには、悪意のない嘘をつく小学校1年生のわが子について悩んでいる投稿者さんから相談がありました。娘さんは最近、よく嘘をついたり話を大きく盛ったりするそうです。『人を傷つけるような内容の嘘ではないので、やめさせたほうがいいのか悩んでいます。例えば「近くの公園で