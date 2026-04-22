今月５日、山形県鶴岡市の一般住宅敷地内で、アルミホイール付きのスタッドレスタイヤ２本を盗んだとして、きょう午後、４７歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】転売目的の可能性一般住宅敷地内でスタッドレスタイヤ2本盗む無職の男(47)を逮捕（山形・鶴岡市） 男は容疑を認めています。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、本籍が鶴岡市で、住居不定の無職の男（４７）です。 警察によりますと、男は今月５日の午前