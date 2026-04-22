県立高校の再編計画をめぐっては県教育委員会が行ったパブリックコメントで、５７５人から９１７件の意見が集まりました。 ２２日の会議で県民からの意見や対応方針などが示され、委員から「オープンな議論をしていく姿勢をアピールしてほしい」などといった要望の声があがりました。 県教委 篠田智志教育長「地元の自治体と共有していることを踏まえて未来志向でまとめていければ」 県教委は実施計画について４