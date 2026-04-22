俳優、グラビアアイドルの菊地姫奈が22日、デジタル写真集『Weekender』リリースした。【別カット】菊地姫奈、圧巻のくびれ披露表紙を飾った雑誌が次々と完売することから“令和の完売クイーン”の異名を持つ菊地。今年2月に発売され大きな話題を呼んだ『菊地姫奈カレンダーブック2026』のアザーカット集が、デジタル限定写真集として誕生。本作のテーマは、“週末を一緒に過ごす”。水着やランジェリーはもちろん、浴衣やパジ