真矢さんへのメッセージを投函する来場者＝２２日、秦野駅観光案内所神奈川県秦野市出身で、２月に死去したロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラマー・真矢さんの活動を振り返るパネル展示が２２日から、市役所教育庁舎など市内３カ所で始まった。５月６日までの期間中はそれぞれの会場で真矢さんに宛てたメッセージを投函（とうかん）することもできる。展示では「はだのふるさと大使」に就任した２０２３年５月以降、秦野