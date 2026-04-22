今年は8月29日に開催 鹿児島の夏の風物詩「かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会」が、今年は8月29日に開催されることになりました。 22日の実行委員会では8月29日に開催し、「西郷隆盛生誕200年カウントダウン花火」などが打ち上げられることが決まりました。 一方、人件費や物価高騰などで支出の増加が見込まれることから、今年から有料観覧席を一人当たり500円値上げします。 北ふ頭などの席は1500円から4000円