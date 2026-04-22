「人が倒れている」と警察に通報 垂水市の海岸で、22日正午すぎ90歳の男性が仰向けで倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。 鹿屋警察署によりますと、22日正午すぎ、を通りかかった人から「人が倒れている」と警察に通報がありました。 男性は近くに住む90歳で砂浜で仰向けに倒れており、その場で死亡が確認されました。 着衣に乱れ、目立った外傷なし 発見時、男性は裸足の状態で、近くには本人のものと思われ