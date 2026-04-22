メ～テレ（名古屋テレビ） トヨタ自動車が静岡につくった実証都市「ウーブン・シティ」。街びらきから半年が過ぎ、新たな拠点が公開されました。 静岡県裾野市に、去年9月に誕生したウーブン・シティ。 街全体が、実証実験のための場所です。 一般の人にはまだ公開されておらず、実験に協力する約50世帯100人ほどが住んでいます。 今回の舞台は、新たな拠点「Inventor Garage」です。 ここには