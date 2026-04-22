【モデルプレス＝2026/04/22】お笑いタレントのイモトアヤコが4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。シンプルな朝食を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「イッテQ」40歳タレント「隣にあるのは何？」シンプルおにぎり朝食公開◆イモトアヤコ、朝食を公開イモトは「朝ごはん」とコメントを添え、食卓の写真を投稿。ラップにくるまれたおにぎり4個に飲み物を添えたシンプルな朝食を披露した。詳細な説明はないが、白飯には