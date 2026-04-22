子どものSNSの利用について、規制するかどうか議論が本格化します。 【写真を見る】子どもの“SNS利用制限”を検討 オーストラリアでは16歳未満の利用禁止 街の意見は？ 総務省は4月22日の有識者会議で、SNSをめぐる青少年の保護について議論しました。 国は、InstagramやTikTokなどのSNS事業者に、利用時間や閲覧可能な投稿を制限するなど、依存防止に向けた取り組みを求めることを検討しています。青少年のSNS利用制限