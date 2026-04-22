秋田朝日放送 ＳＮＳで話題になった小坂町の酒店の看板秋田犬がお母さんになりました。赤ちゃん３匹が元気いっぱいに育っています。 ５年前ＳＮＳに投稿された動画が、秋田犬がレジ打ちをしているようだと話題になった小坂町の酒店「リカーショップたかはし」の看板犬・梅子。５歳になった梅子に会いに行ってみると、３匹の赤ちゃんのお母さんになっていました。赤ちゃんは３月中旬に生まれました。これまで４度の