楽観ムードは一巡、中東関連の情報戦に振り回される、ドル円１５９円台＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル売りが一服。中東情勢を巡る情報戦が相場の呼吸を乱し、落ち着きのない展開となっている。東京午後には、タスニム通信が「イランは米国が海上封鎖解除の準備ができている兆候を受け取った」と伝えたことで緊張緩和への期待が先行し、有事のドル買いは急速に巻き戻された。ドル指数は一時98.211まで低下し、