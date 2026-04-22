男子プロゴルフツアーの前沢杯は２３日から４日間、千葉・ＭＺ・ＧＣ（６６５２ヤード、パー７２）で行われる。実業家の前沢友作氏の発案で昨年誕生した大会は今年で２回目で、観戦チケットは無料。今年もコース内には、前沢氏が所有するハイパーカーが展示されている。２２日のプロアマ戦では「フェラーリ・エンツォ」（市場価格約７億円）、世界限定１２５台の「ケーニグセグ・ジェスコ」（同約６億円）、電気自動車の「リマ