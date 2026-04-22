◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２２日・前橋）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が今季３勝目を懸けて今季４度目の先発に臨み、５回９７球を投げ６安打１失点１０奪三振で降板した。初登板で勝利した新人投手が４戦３勝なら球団８人目、左腕では００年の高橋尚成以来２人目の快挙。勝利投手の権利を持ってマウンドを降りた。２回まで奪ったアウトは全て三振。４回には連打を浴びて１死一、三塁のピ