元ＡＫＢ４８でモデルの加藤玲奈がドレス姿を披露し話題になっている。加藤は２２日までに自身のインスタグラムを更新し、「今回着用したドレスは＠ｊｕｎｏ＿ｗｅｄｄｉｎｇｄｒｅｓｓさんで試着をして決めました外ロケってことでラメあってふわふわ感あるドレスを選ばせていただきました＠ｅｓｕｍ＿ｗｅｄｄｉｎｇのセシルというカラードレス可愛くて着た瞬間からときめきましたどの写真もお気に入り」とつづり、茶