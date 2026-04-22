◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２２日・エスコンフィールド）楽天・伊藤裕季也内野手（２９）が同点ソロを放った。「６番・三塁」で２試合ぶりにスタメン出場。１点を追いかける６回２死の場面だ。カウント１―２からの４球目、玉井が投じた外角高め１３６キロカットボールを完璧に捉えた。伊藤が確信を持って見届けた打球は左翼２階席へ。会心の２号ソロで試合を振り出しに戻した。「古謝が頑張っていたのでなんとか追いつき