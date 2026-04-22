日本スケート連盟の２０２５―２６シーズン優秀選手表彰祝賀会が２２日、都内で行われ、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初となる金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、特別功労賞を受賞した。この日は最優秀に相当するＪＯＣ杯、そして東京運動記者クラブ・スケート分科会が選出する「スケーター・オブ・ザ・イヤー」にも選出された。今季限りで現役引退する「りくりゅう」が表