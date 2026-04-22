憧れのシナモンロールが自宅で簡単に！ 自宅で手作りするのは、難しそうな「シナモンロール」。出来たてを食べられたら、もっとおいしいんだろうなぁと思いますよね。 今回ご紹介するホットケーキミックスで作るシナモンロールなら、本物のシナモンロールよりもお手軽に作ることができるので、その夢が叶いますよ。 ホットケーキミックスで簡単シナモンロール焼きドーナツ食パンでパンプディング風シナモンロールトースト