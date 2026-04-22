日本スケート連盟の２０２５―２６シーズン優秀選手表彰祝賀会が２２日、都内で行われ、ミラノ・コルティナ五輪女子で銀メダルを獲得し、世界選手権を制した坂本花織（シスメックス）に特別功労賞が贈られた。世界女王として今季限りで現役引退した坂本は「本当にうれしい。私は自分に甘いので、一人ではここまで来られなかった。本当に、ビシビシ厳しく指導してくださった先生方のおかげでここまで強くなれたし、たくさんのサポ