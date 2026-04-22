日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』（毎週水曜後7：00）が、22日放送され、「なりきりの壁を越えろ！ご本人登場選手権」に超大物歌手が登場した。【写真】豪華衣装で大物と共演したとにかく明るい安村この日は、1年ぶり「ものまね番組のご本人登場シーンを再現し、有吉を笑わせられたら1ポイント」という「なりきりの壁を越えろ！ご本人登場選手権」を放送。とにかく明るい安村が小林幸子に扮（ふん）し「千本桜」を“気