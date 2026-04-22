新人演歌歌手の藤崎詩乃（20）が22日、都内でお披露目会を開いた。来月20日にシングル「黒髪海峡」でデビューする。北九州市出身の現役大学生で、作曲家の水森英夫氏の秘蔵っ子。カラオケ店を営む祖母の影響で幼少期から演歌にふれ、中学2年の13歳で出場した地元カラオケ大会で優勝。水森氏の曲を歌う大会だっただけに同氏の目に留まり、門下生として鍛錬を積んできた。この日はデビュー曲と、カップリングの「冬航海」を披