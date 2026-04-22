万引き対策の推進に貢献したとして、警察庁と全国万引犯罪防止機構（東京）は２２日、カジュアル衣料品店「ユニクロ」などを展開するファーストリテイリングに表彰状を贈った。同社では、ＩＣタグによる在庫の電子管理や防犯措置を講じたシステム「ＲＦＩＤ」を導入するなど、防犯対策を強化してきた。都内で行われた表彰式で、同庁の楠芳伸長官から表彰状を受け取った同社執行役員の清智彦さんは「大変光栄。お客様に喜んで