開催初日から会場は大混雑。ゴールデンウィークに向けて、東武百貨店 池袋本店で22日から始まった「大北海道展」です。にぎわう会場のど真ん中で見つけたのは、全長3メートルの巨大な舟形水槽の中にいた、いきのいいカニ。約4kgという巨大タラバガニは1杯10万円ほどと、お値段もスペシャルです。中でも毛ガニは、この時期に水揚げの最盛期を迎える北海道自慢の“旬の食材”だといいます。札幌蟹販株式会社・佐々木基之さん：この時