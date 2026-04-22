4月19日（日）の『有吉クイズ』では、番組恒例の企画「動いてないLINEグループ既読に出来るかQ」が放送された。自分のせいで高校最後の野球の試合に負けたことに、今でも責任を感じているバッテリィズ・エース。そんなエースが、気まずいながらも野球部のLINEグループに数年ぶりに連絡すると…。【映像】エース（バッテリィズ）がタジタジに！野球仲間がLINEでボケまくり大阪出身のエースは、今でも忘れられない後悔を抱えていると