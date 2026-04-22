大きな耳と長いしっぽ…キツネが新潟県庁で撮影されました。親子とみられる3頭が寄り添う姿も確認されています。なぜ県庁に現れたのでしょうか？黄色い毛が午後の日差しに照らされ気持ちよさそうに体を伸ばしていました。21日午後3時頃、カメラの前に現れたのは野生のキツネです。この場所は…。リポート「県庁の中庭で、きのうキツネが目撃されました。この芝生の上に横たわり、くつろいでいたということです」多くの人が行