国際教養大学の学生が、サステナブルをテーマとしたフリーマーケットイベント「JUST LOVE IT! ～服がつなぐ、森の中のサステナブル・フリマ～」を開催します。 衣類の廃棄問題への意識向上や、新入生・留学生・地域住民の交流の促進、ファッションを通じたコミュニティの形成を目的に、国際教養大学のファッションサークルが企画したものです。学生や県内の古着ショップによる古着の販売